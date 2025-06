A Sassari torna l’appuntamento con la grande musica: sabato 28 e domenica 29 giugno, alle ore 21.30, l’Arena di piazza d’Italia ospiterà i Carmina Burana di Carl Orff, primo titolo del progetto “La grande Lirica d’Estate”, parte della Stagione lirica 2025 dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis”.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, tutte sold out, l’Ente ha deciso di raddoppiare le recite per ciascuna produzione, per rispondere all’entusiasmo e alla crescente partecipazione del pubblico. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per l’allestimento del palco, progettato dall’ingegnere Emilio Sonnu e installato sulle scalinate del Palazzo della Provincia, nel cuore della città.

A dirigere l’Orchestra e il Coro del de Carolis sarà Francesca Tosi, direttrice musicale e Maestro del coro dell’Ente, già protagonista della stagione 2024 in occasione del Galà Pucciniano. L’esecuzione dei Carmina Burana vedrà impegnati sul palco oltre 200 artisti e professionisti altamente specializzati, in un grande sforzo corale che coinvolgerà anche il Coro delle Voci Bianche del de Carolis, diretto da Salvatore Rizzu, e il Coro del Friuli Venezia Giulia. Sul fronte solistico, saliranno sul palco Domenico Balzani (baritono), Evgenia Vakkert (soprano) e Antonino Siragusa (tenore).

Lo spettacolo comincerà ancor prima del debutto ufficiale: giovedì 26 giugno, la prova generale di Carmina Burana sarà aperta al pubblico e si trasformerà in un evento speciale. In occasione della “Notte del Triplete” organizzata dalla Dinamo Sassari, che inizierà alle 21 nello stesso scenario di piazza d’Italia, è attesa una sorpresa che fonderà musica e sport, celebrando uno dei momenti più emozionanti nella storia recente del club e della città.

Il 1 luglio i "Carmina Burana" faranno tappa ad Alghero nell'Arena del Porto, presso la banchina dogana. Inaugurando una nuova realtà per i grandi eventi in Sardegna che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Ente de Carolis . La tradizione dell’Ente incontra così il territorio di uno dei più importanti poli turistici del nord Sardegna, ponendo le basi per un progetto pensato per ampliare ulteriormente l’offerta culturale dell’Isola. La prevendita iniziata nei giorni scorsi sta ottenendo risultati superiori di ogni più rosea aspettativa segno che questo genere di offerta culturale è in linea con le aspettative del pubblico.

Il 10 e 12 luglio si ritornerà in piazza d’Italia per il gran finale con una delle opere più amate dal pubblico Madama Butterfly che vedrà il grande ritorno a Sassari del tenore sardo di fama internazionale Francesco Demuro che dopo il grande successo di Werther al Comunale in occasione della Butterfly in piazza debutterà nel ruolo di Pinkerton. Accanto a Demuro un cast composto da altri interpreti di rilievo internazionale, ad interpretare Cio Cio San sarà infatti un’altra stella del firmamento operistico, attualmente tra i soprano di riferimento per il ruolo di Butterfly, Vittoria Yeo. Nel ruolo di Sharpless Fabian Veloz Il coro sarà diretto da Francesca Tosi. Dopo il grande consenso di pubblico e critica avuto con “Pagliacci” e “Otello” a dirigere l’orchestra del teatro di Sassari sarà anche quest’anno Sergio Oliva. La regia e le scene del nuovo allestimento dell’Ente saranno curate dal direttore del de Carolis Alberto Gazale molto apprezzato anche per la recente regia di “Giselle Around le Villi” che ha ottenuto ottimi consensi nella prima nazionale al Teatro del Giglio-Puccini di Lucca e al comunale di Sassari.

(Unioneonline)

