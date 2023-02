Potrebbe avere un terzo strascico giudiziario il Festival di Sanremo. Dopo l’inchiesta già aperta che vede Blanco indagato per danneggiamento per la strage di rose e l’esposto di una onlus contro Fedez e Rosa Chemical, arriva anche l’annuncio di una possibile querela.

La sta valutando Cristian Ciacci, figlia di Little Tony, contro Gino Paoli, che sul palco dell’Ariston ha detto, testuale, che una volta Little Tony è tornato a casa «e ha scoperto che la moglie gli aveva fatto le corna».

Ciacci aveva già chiesto pubbliche scuse al cantante, ormai sulla soglia dei novant’anni. Scuse che non sono arrivate, per questo ora la donna sta seriamente pensando di querelarlo: «Ha dato del cornuto a mio padre e della poco di buono a mia madre. Un’offesa bruttissima, fuori luogo, fuori contesto, inopportuna e anche ignorante, perché offende la memoria dei miei genitori morti, che non possono replicare».

Ancora: «Non so se si siano traditi, ma anche se fosse vero non spetta a Gino Paoli dirlo, dopo la morte di mio padre e sul palco dell’Ariston. Non sono arrivate le scuse, né pubbliche né private. E io devo difendere i miei genitori, sto consultando un legale, devo decidere se querelare Gino Paoli. Mi prendo qualche giorno per riflettere».

Assolti Amadeus e Gianni Morandi: «Erano in imbarazzo, cosa avrebbero potuto fare? Non ho nulla da ridire su di loro».

