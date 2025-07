Cinque appuntamenti serali per bambini e famiglie al Teatro Astra di Sassari grazie alla compagnia La botte e il cilindro che propone “Il Teatro dei Piccoli”, la rassegna teatrale estiva giunta alla sesta edizione. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.

L’apertura è affidata giovedì alla compagnia Pilar Ternera di Livorno, con lo spettacolo "Blu – Il colore della felicità", adatto ai bambini dai 3 anni. Un viaggio poetico tra magia e immagini oniriche, alla scoperta del segreto più profondo: come essere felici. Con leggerezza e poesia, gli attori accompagnano i più piccoli in un racconto che invita a coltivare la felicità come atto di libertà, fantasia e autenticità.

“Ogni anno constatiamo con piacere quanto i bambini e le famiglie rispondano con entusiasmo a questo tipo di proposte – dichiara Pierpaolo Conconi, regista de La botte e il cilindro –. In un periodo, l’estate, in cui l’offerta culturale è spesso rivolta solo agli adulti, riteniamo importante offrire spettacoli pensati specificamente per i più piccoli, con qualità, rispetto e fantasia. È un pubblico attento, partecipe e capace di restituire al teatro tutta la sua forza emotiva e creativa.”

Le altre date: il 17 luglio è in scena la compagnia Akroama di Cagliari con "Odissea"; il 31 è in programma "Ciuffetto Rosso" della compagnia Anfiteatro Sud di Capoterra; il 7 agosto la compagnia Actores Alidos di Quartu Sant’Elena propone "Buon Viaggio"; il 28 agosto i "Miti dell' Antica Grecia" con la compagnia Origamundi di Cagliari.

