Nuova tappa del progetto “Viva Live - Riprendiamoci insieme la magia dei concerti dal vivo”, e del suo ricchissimo cartellone mirato a celebrare alcune delle figure più iconiche e rivoluzionarie della cultura musicale di tutti i tempi.

Organizzato da Sardegna Concerti con l'Accademia del Pop, Jazz in Sardegna e Jazzino, assieme al Festival del Parco dei Suoni, con la direzione artistica di Massimo Palmas, il nuovo doppio appuntamento della rassegna è previsto per stasera, mercoledì 2 luglio, e domani alle ore 21.

Dopo l'energia dei Nine Below Zero, sul palcoscenico dell'InOut di Cagliari, arrivano gli Animal Tracks, lo storico gruppo musicale del rock britannico formatosi nel 1962 a Newcastle.

La band che salirà sul palco cagliaritano, con tutto il sound graffiante di cui è capace, vanta una line-up straordinaria che comprende gli ex membri degli Animals e degli Animals II, garantendo un'esperienza autenticamente live che trasporterà il pubblico direttamente nelle atmosfere dei magici Sixty: da Steve Hutchinson (Tastiere e cori), il tastierista più longevo degli Animals e membro fondatore di Animals II, Animals III e Animal Tracks, Howard Baker (vocalist) voce solista degli Animal Tracks, un cantante pluripremiato a livello internazionale, Trevor Sewell (chitarra e voce), chitarrista blues vincitore di numerosi premi in quel di Hollywood, Stu Burlison (Bassista) bassista di fama mondiale e Paul Lindsay (Percussioni), batterista e turnista tra i più richiesti in Europa e oltreoceano.

Gli Animals sono stati una delle band britanniche più iconiche degli anni Sessanta, capaci di conquistare le classifiche sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Protagonisti della British Invasion, insieme a gruppi che hanno fatto la storia della musica mondiale come The Rolling Stones e The Beatles, la tribute band, in scena per due sere a Cagliari, promette un omaggio potente e autentico ai leggendari , con tutte le hit intramontabili e il sound originale del gruppo.

Nella rinnovata location sotto le stelle dell'InOut, dedicata alla musica live, si riascolteranno i grandi successi che hanno reso indimenticabile la band inglese: da “House of the Rising Sun”, a “Bring it on Home to Me”, fino a “It's My Life”, “Please Don't Let Me Be Misunderstood”, “Don't Bring Me Down”, “We've Gotta Get out of This Place” e tante altre celeberrime.

Un'occasione imperdibile per rivivere le atmosfere del decennio che hanno cambiato la storia della musica.

L.P.

