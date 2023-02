Strascichi del Festival di Sanremo che si trascinano nelle aule giudiziarie.

A una settimana dalla fine della kermesse, i riflettori restano ancora ben puntati sul palco dell’Ariston. Dopo il caso di Blanco, indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, rischiano di finire sotto inchiesta anche Fedez e Rosa Chemical.

La onlus “Pro Vita & Famiglia” ha presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico «in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta tv».

Un comportamento, attacca l’associazione, «di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale».

Rosa Chemical durante la sua ultima esibizione ha raggiunto Fedez in platea e, dopo aver mimato un rapporto sessuale sedendosi sopra di lui, lo ha portato sul palco dell’Ariston dove i due si sono baciati. «Questo è il Festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso», ha detto.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata