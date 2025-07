Sabato 5 luglio alle ore 21.30, il suggestivo borgo della Planargia ospiterà lo spettacolo "Mammasantissima", portato in scena dalla compagnia Teatro Impossibile, nell’ambito della rassegna Teatro e Malvasia.

Lo spettacolo affronta con ironia e profondità il tema della maternità, raccontando le storie intrecciate di quattro donne molto diverse, tra sogni, aspettative e scelte personali.

Con una scrittura brillante e una messa in scena coinvolgente, la rappresentazione invita il pubblico a riflettere su ciò che significa essere madre – o scegliere di non esserlo – in una società che spesso impone ruoli e modelli. Una serata di teatro all’aperto tra emozioni, risate e pensiero critico, in uno dei paesi più belli della Sardegna.

L’evento è a ingresso libero.

