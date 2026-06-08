Cinema, musica, letteratura e solidarietà, il cartellone degli eventi di Porto Rotondo, curato e organizzato dal Consorzio e presentato questa mattina, rinnova il legame tra il borgo e l'intrattenimento d'autore. Si apre il 21 giugno con la proiezione di Nemos - Andando per mare di Marco Antonio Pani, primo appuntamento della rassegna Porto Rotondo al cinema con sette proiezioni all'aperto tra luglio e agosto al teatro Mario Ceroli.

Musica sotto le stelle con ospiti del calibro di Nicolò Fabi il 16 luglio di Eugenio Finardi, l'1 agosto, con Tutto Finardi dedicato al percorso artistico del cantautore italiano, e di Andrea Motis Trio feat Josep Traver & Jurandir Da Silva, l'8 agosto, tappa del festival internazionale Time in jazz. Nel calendario musicale anche le sonorità tradizionali con Sonos de terra, de mare, de chelu, concerto con il maestro Luigi Lai Quintetto, Andrea Valeri e Mino Mereu Pradia e l'esibizione del coro Sos Astores di Golfo Aranci. Largo alla solidarietà con il Concerto benefico per Gaza il 2 agosto e La sfilata delle farfalle rosa, alla seconda edizione, dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica. Spazio alla cultura con la presentazione di due libri della scrittrice e giornalista olbiese Marella Giovannelli, le proposte culturali dell'Associazione Giovani Porto Rotondo e il Premio Navicella Sardegna, il 5 settembre, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze sarde che hanno promosso l'Isola nel mondo.

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