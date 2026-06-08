"Vivo per lei", concerto di beneficenza al Teatro Civico di SassariOspite d'onore il cantautore Gatto Panceri
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Musica per beneficenza venerdì 12 giugno al Teatro Civico di Sassari. Si terrà il concerto "Vivo per lei" promosso nell’ambito del Festival Animas, Radici e Futuro 2026, rassegna ideata e organizzata da Beppe Dettori e Sa Perbeke Associazione Culturale Musicale. Il ricavato della serata sarà interamente destinato al sostegno della Associazione Amici di Gianni Brundu, che si occupa di cure palliative per i malati oncologici.
La guest star sarà Gatto Panceri, cantautore polistrumentista con dodici album all’attivo e una lunga carriera alle spalle, arricchita da collaborazioni con Mina, Andrea Bocelli, Giorgia e numerosi altri artisti di primo piano del panorama musicale italiano.
Sul palco lo stesso Beppe Dettori, insieme a Massimo Satta (chitarra e synth), Paolo Carta Mantiglia (sax), Marcello Canu (batteria e percussioni), Eleonora Dettori (basso e voce), Irene Sini (voce) e Manuel Pagliaro (voce).