Organizzata dalla Compagnia Teatro Sassari giunge al termine la rassegna "Primavera a Teatro" che ha proposto coteatro d’autore, produzioni originali, grandi classici, progetti sperimentali e musicali. L'epilogo venerdì alle 20.30 sul palco del Teatro Astra di Sassari con la compagnia Akroama.

La compagnia cagliaritana porta in scena "Susn" di Herbert Achternbusch per la traduzione di Luisa Gazzero Righi e la regia di Lelio Lecis. Scritta nel 1979, “Susn” è un puzzle di una vita in cui l’azione nasce soltanto dal linguaggio, un’opera atipica e originale per la forma con cui prende corpo, ma che riconduce a contenuti molto presenti nella drammaturgia tedesca contemporanea, attenta ai destini femminili. Destini femminili che, pur nella sconfitta, rimangono sorretti dalla forza proterva del rifiuto, come estrema arma di opposizione.

In scena tre attrici a interpretare cinque versioni della protagonista, ovvero cinque storie che ritraggono una donna in altrettanti decenni. Fasi diverse di vita, ciascuna connotata da una propria crisi. Sul palco Julia Pirchl, Roberta Pasquinucci, Tiziana Martucci, Simeone Latini, Roberto Balistreri, Stefano Serpi. Spazio scenico di Valentina Enna, costumi di Marco Nateri e video di Michele Salimbeni.

© Riproduzione riservata