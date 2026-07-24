Il riconoscimento di tanti anni di sacrifici, disciplina, passione e dedizione assoluta alla danza sportiva: la 25enne domusnovese Nicole Casu ha conquistato il prestigioso titolo di Vice campionessa italiana ai campionati assoluti Fidesm 2026 che si sono appena conclusi a Rimini. Per la ballerina della scuola Last Dance Power guidata dal maestro Marco Ortu, una splendida cavalcata nella difficile categoria 19 - 34 A2, una delle classi di più alto livello nel panorama della danza sportiva nazionale. Una cavalcata nella quale la ballerina domusnovese si è fatta largo tra le oltre 60 iscritte alla categoria e che si è interrotta solo nella finalissima. L’argento agli assoluti italiani la consacra tra le migliori ballerine d’Italia e rappresenta un grande riconoscimento anche per la Last Dance Power, una delle realtà più solide e qualificate della danza sportiva nazionale, capace negli anni di formare atleti competitivi ai massimi livelli. Non a caso sono tanti i titoli e i piazzamenti portati a casa dalla scuola nelle varie categorie dei campionati Fidesm di Rimini. “Per me - dice la neo vice campionessa italiana - è un’emozione indescrivibile che mi ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi anni. Ci sono stati momenti difficili ma non ho mai smesso di credere in me stessa e nei miei obiettivi. I risultati arrivano per chi lavora con il cuore e non smette mai di inseguire i propri sogni”. Orgoglioso il mastro Marco Ortu che la segue da anni: “Dietro questo risultato ci sono migliaia di ore trascorse in sala prove, tante rinunce e sacrifici che sono però stati fondamentali per raggiungere uno dei principali traguardi nella danza sportiva. L’argento ottenuto è la testimonianza concreta di un percorso costruito attraverso il talento, la determinazione ed il lavoro”.

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