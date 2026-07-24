Una rassegna che, in movimento fra jazz, musica etnica e spettacoli, continua ad animare un'isola nell'Isola in estate: e così, FestArtes - Sulky Jazz Festival si prepara per due nuovi appuntamenti a Sant'Antioco, ancora una volta nella cornice di Cala Sapone. Atteso in data odierna il concerto del duo d'Oltralpe DuOud, in scena per le 21:30, scalando poi al prossimo venerdì 31 per la cantautrice franco-colombiana Ëda Diaz, in live dalla stessa ora.

Formato dai musicisti francesi Mehdi Haddab e Smadj, il progetto DuOud vede entrambi i componenti suonare proprio l'oud, storico strumento a corde della tradizione araba e mediorientale: e su di esso i due hanno costruito un linguaggio musicale innovativo e ispirato tanto alle radici nordafricane quanto alla contemporaneità, in suggestioni breakbeat e groove jazz e distorsioni chitarristiche. Dopo aver calcato i palchi di Europa, Giappone, Australia e paesi arabi, DuOud approda questa sera nel principale centro dell'arcipelago sulcitano.

È invece affiancata da un'ensemble che si presenta la cantante e contrabbassista Ëda Diaz, in un originale progetto che va a mescolare i ritmi della musica latinoamericana a influenze pop, elettroniche e industriali: sul palco con lei i musicisti Camille Lévy (cori, tastiere e pad), Anthony Winzenrieth (chitarra e tastiere) e Baptiste de Chabaneix (percussioni e pad), in un programma che prevede anche brani tratti dall'esordio di Diaz "Suave Bruta", pubblicato nel 2024 e ispirato a grandi autori della poesia sudamericana come Neruda e Garcia Márquez.

Organizzato e promosso dal Comune come parte del Festival Multidisciplinare di Sardegna, il programma viene curato dall'associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, con il contributo di Ministero della Cultura e Regione e il sostegno di Fondazione di Sardegna.

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