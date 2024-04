Il suo 2024 è iniziato con il botto: il debutto ad Amici di Maria de Filippi il 7 gennaio, poi la corsa sulle montagne russe con una prima discesa e – poco dopo – la risalita. Che non è ancora finita. Kia, nome d’arte di Chiara Letizia Faedda, è stata una delle concorrenti del talent tra i più amati d’Italia. Classe 2004, la sua è una famiglia di artisti: la madre è una cantante, mentre il padre è stato uno dei primi dj tech-house della Sardegna.

A gennaio la prima apparizione in trasmissione, quando Lorella Cuccarini le ha permesso di sfidare Martina per un posto nella scuola. La sfida, affrontata sulle note di Mina, non ha visto Kia sul podio ma ben presto è arrivata una seconda e preziosa opportunità con cui è riuscita ad entrare nella scuola. Ma per lei, nonostante l’impegno, non si sono aperte le porte del serale. Da lì una speranza e l’invito della Cuccarini a ripresentarsi ai prossimi casting.

Il sogno, dunque, continua. E con esso la possibilità di crescere ancora per tentare ancora una volta la fortuna. Nel frattempo Kia, che sui social è amatissima dai suoi fan, ha pubblicato il suo singolo “Iena” e si prepara per una stagione estiva che – confessa – «potrebbe riservare delle sorprese ma non voglio anticipare nulla». La sua storia e la sua voce sono i nuovi protagonisti della trasmissione “Sala prove” condotta da Ruido. La puntata andrà in onda domenica 14 alle 19 su Radiolina e lunedì 15, alle 22.00 su Videolina. Ai microfoni Kia canterà “When We were young” di Adele, “Blue, Part II”, di Elisa e Rkomi e il suo brano, “Iena” a cappella.

