È una triste storia quella che ha visto Jonathan Majors passare da stella dell’universo Marvel a responsabile di alcuni atti criminali che hanno in breve tempo compromesso la sua carriera. Dopo essersi distinto per le apparizioni in titoli come “The Last Black Man in San Francisco”, “Hostiles - Ostili” e “Creed III”, l’attore è entrato a far parte del MCU con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” nel ruolo di Kang il Conquistatore; un pericoloso supercattivo considerato tra i più acerrimi nemici dei Vendicatori.

Nei piani iniziali, Kang avrebbe dovuto ricoprire un ruolo centrale all’interno dei prossimi film degli “Avengers”, ma le accuse di violenza domestica ricevute da Majors a marzo 2023 hanno costretto la Marvel a riconsiderare i piani per il futuro, escludendo l’attore da qualsiasi ulteriore coinvolgimento.

Da quanto ricostruito, Majors avrebbe aggredito l’ex fidanzata Grace Jabbari causandole lievi ferite alla testa e al collo; da cui sono seguiti l’arresto e la condanna per i reati di aggressione e molestie. Nel frattempo, un rapporto di Variety ha scoperto le carte su altri presunti casi di abuso. In breve tempo, le partnership lavorative si sono interrotte una dopo l’altra, preannunciando per la star un periodo di difficile risalita. Ad avvalorare l’ipotesi di aggressione è stata la pubblicazione sulla rivista Rolling Stone di una registrazione risalente a settembre 2022, da cui sembra che Majors ammetta concretamente di aver compiuto violenza.

In concomitanza con la promozione del suo ultimo film “Magazine Dreams”, l’attore ha reagito alla pressione mediatica sposando l’attrice Meagan Good, come dichiarato durante l’intervista con Sherri Shepherd su Sherri on Wednesday: “Finalmente siamo riusciti a farlo, ma è sempre stato il nostro piano. Ieri ho detto a Meagan: oggi potrebbe essere il giorno più felice della mia vita. Sì, amo moltissimo questa donna”. Sulla presenza di sua madre all’anteprima del film e durante le nozze, ha aggiunto: “Mia madre non era mai stata a una delle mie proiezioni e le abbiamo detto: ehi, faremo questa cosa. E l'abbiamo fatto. Mia madre ci ha sposato ieri, anche sua madre era lì. Abbiamo preso questi anelli e li abbiamo fatti incidere alle Hawaii”

Sulla clip audio pubblicata da Rolling Stone, ha invece tenuto a precisare: “Dio ha un piano. E a volte si alzano le mani, sai. Non posso parlarne, ma so che c'è un piano, e non posso controllarlo, così dico: qualunque cosa sia, è così e basta”.

Per ciò che riguarda un possibile ritorno nel MCU, Majors si è detto molto interessato a voler ricucire i rapporti con lo studio e a riprendere il ruolo di Kang. In un’intervista per USA Today, ha ammesso a questo proposito: “Disney, Marvel Studios, li adoro. Tom Hiddleston, ho amato lavorare con lui. Ho amato lavorare con Paul Rudd. Ho amato lavorare con Gugu Mbatha-Raw. Amo il settore cinematografico così tanto e ora sono in una situazione in cui posso sentire l'amore da parte loro ed esprimere realmente il mio affetto nei loro confronti.”

A queste dichiarazioni si allineano i recenti rumor che vorrebbero Marvel intenta a recuperare Kang e a chiudere il suo arco narrativo in “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars”. In merito alla possibilità di riallacciare i contatti dopo gli ultimi trascorsi con la legge - un po’ come accaduto in passato anche a Robert Downey Jr. e a Jeremy Renner - l’attore ha sostenuto in un’altra intervista: “Beh, si gioca con la mano che ti viene data. Non è mai finita finché non è finita. Questo è il gioco della Marvel. Non sai mai cosa aspettarti finché non succede”.

E sul desiderio di tornare a ricoprire i panni del personaggio, ha detto: “Di tutti i personaggi che ho interpretato, Kang rappresenta una sfida unica per un attore. È un ruolo che mi piacerebbe rivivere. Quando sono stato scelto per interpretare Kang nell'Universo Marvel, ho amato il ruolo. Mi manca. Voglio farlo di nuovo. Il personaggio è davvero unico rispetto a tutto ciò che ho fatto prima, grazie alla varietà di varianti che posso interpretare. Se c'è la possibilità, mi piacerebbe tornarci. Ma dipende dalla Disney”.

Una situazione certamente delicata, e per il momento ancora imprevedibile. Vedremo perciò se le voci di corridoio troveranno fondamento nei prossimi mesi, e se Majors avrà diritto a una seconda chance nel mondo dei cinecomic.

