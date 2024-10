È noto da parecchio ormai: se Keanu Reeves è riuscito a rilanciare la sua carriera nel cinema lo deve in buona parte alla serie action “John Wick”; e gli incassi stellari del quarto capitolo cominciano già a spianare la strada per le prossime imprese che aspettano il sicario più letale mai apparso sul grande schermo, preannunciando novità davvero elettrizzanti. Cominciando dai piani per un ipotetico “John Wick 5”, il regista Chad Stahelski sta attualmente concentrando le energie insieme al suo staff creativo per sviluppare alcuni prototipi della trama, con l’intenzione di seguire una pista diversa rispetto a quella tracciata dal film precedente.

In un’intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, il director ha svelato di aver già concepito “ben tre o quattro versioni di John Wick 5”, aggiungendo quanto segue: «Erano modi diversi di decifrare la storia, ma per me è quasi un esercizio mentale. Per quanto riguarda il quarto capitolo, abbiamo raggiunto l'apice. Almeno, io l'ho raggiunto. Questo è il mio apice».

Risulta chiaro che, qualsiasi strada dovesse prendere il prossimo episodio, non punterà a superare la conclusione del quarto capitolo, pur mantenendo intatti gli elementi distintivi del franchise: «Non cercheremmo di superarlo. Dovrebbe essere una trama completamente diversa».

Trattandosi di un fenomeno sempre più in ascesa, “John Wick” punta ora ad estendere il suo mercato con una serie televisiva spin-off prodotta da Lionsgate Television. Intitolata “John Wick: Under the High Table”, seguiremo le peripezie dell’inarrestabile killer dopo quanto accaduto nel finale del quarto film, come esplicato più dettagliatamente nel comunicato ufficiale: «“John Wick ha lasciato il mondo dell'High Table in una posizione precaria e un gruppo di nuovi personaggi cercherà di farsi un nome mentre alcuni dei personaggi storici del franchise rimarranno fedeli all'ordine del vecchio mondo. La serie combinerà nuovo e vecchio e spingerà l'universo di Wick in una nuova era».

Anche in questo caso, il progetto verrà curato dallo storico team di sviluppo, a cui si aggiungerà Stahelski per girare l’episodio pilota ed occuparsi della produzione esecutiva. Alla scrittura e alla regia degli episodi successivi troveremo invece Robert Levine, già noto per la sua partecipazione in show di successo come “The Old Man” e “Black Sails”. Dopo l’uscita lo scorso anno di “The Continental” - lo spin-off incentrato sul personaggio di Winston Scott e su come ha ottenuto il controllo dell’hotel newyorkese riservato ai più temerari assassini del mondo - l’universo si è ulteriormente espanso col side project “Ballerina”, con protagonista l’affascinante Ana de Armas. Stando alle ultime indiscrezioni, il progetto avrebbe subito un rifacimento completo da parte di Stahelski dopo i risultati deludenti della prima versione girata da Len Wiseman, costringendo la produzione a far slittare l’uscita fino a giugno 2025.

Come emerso dalle dichiarazioni di un insider per conto di The Wrap, sono stati necessari ulteriori tre mesi di tempo per girare nuove scene e sistemare il lavoro realizzato in precedenza: «Ovviamente Chad ha dovuto sistemare il pasticcio di qualcun altro. Ricordate, questo film è fondamentalmente John Wick 3.5. Questa storia si svolge prima di John Wick 4 e non possono esserci fallimenti in tutto ciò che riguarda Wick». Ma non è finita qui: oltre ai progetti menzionati sono attualmente in corso le trattative per realizzare un prequel anime della serie principale, che stando alle dichiarazioni di Stahelski rilasciate al The Hollywood Reporter riguarderà «il compito impossibile di John che lo ha spinto a ritirarsi per concentrarsi sulla vita matrimoniale». A questa interessante premessa ha poi aggiunto: «L'idea è che il prequel sia divertente. È pensato per essere divertente. Alcuni dei prequel e dei sequel che vedi in altri franchise non sono pensati per essere costruiti in questo modo. Vogliamo solo divertirci. Vogliamo divertirci con il mondo di John Wick, ma John Wick 4 ha messo dei punti fermi. Quindi per proseguire la storia dobbiamo tornare indietro e usare un mezzo diverso. L'animazione ci permette maggior libertà».

