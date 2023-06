54 anni compiuti a febbraio, sempre in splendida forma. Ma Jennifer Aniston ha un segreto per tenere il suo fisico al top ed è una piccola regola che ha deciso di condividere con i suoi fan.

L’attrice americana, nata a Los Angeles, è nota al grande pubblico per diversi film anche se quella che le ha dato grande notorietà è stata la serie tv “Friends” in cui interpretava Rachel Green. Attualmente si calcola che sia l’11esima donna più ricca nel mondo dello spettacolo con una fortuna stimata in 110 milioni di dollari.

Anche per lavoro ha sempre dedicato molta cura al suo corpo e ha messo a punto un particolare metodo di allenamento, cosiddetto “15-15-15”.

In un’intervista rilasciata a InStyle ha spiegato in cosa consiste: 15 minuti sulla cyclette, 15 sulla macchina ellittica e 15 sul tapis-roulant. In totale quindi 45 minuti di allenamento coinvolgendo tutti i muscoli. Ovviamente, ha aggiunto, è molto importante dedicare del tempo al riscaldamento e allo stretching e curare l’alimentazione.

