I più grandi illusionisti e prestigiatori italiani a Cagliari per il Gran Galà internazionale della Magia.

L'appuntamento è fissato per sabato 15 novembre alle 21, nella sala teatrale Pasolini della Fiera (ingresso via Pessagno). È l'evento di chiusura della prima edizione di Top Magic, all'interno delle proposte di Cagliari dal Vivo con il contributo del Comune.

Sul palco Alexander, maestro del mentalismo e della comunicazione subliminale, conduttore televisivo e ambasciatore della magia nel mondo. C'è anche il sardo Alfredo Barrago, visionario, inventore e innovatore, capace di fondere illusionismo e arte contemporanea in performance immersive, pioniere dell'illusionismo in Sardegna e ospite delle più importanti trasmissioni della tv italiana, vincitore di premi nazionali e internazionali.

E poi Mirco Menegatti, famoso per i suoi numeri con le colombe bianche, e la star della nuova generazione, con milioni di follower online, Jack Nobile, magia moderna, tra filosofia e close-up. E ancora, presente l' illusionista sardo dal respiro internazionale Mycras, considerato tra i migliori della sua generazione, vincitore del premio Vinicio Raimondi e ambasciatore nel mondo per l'Università Magica Internazionale. Infine, Magica Stefy con PrestigiosaMente, spettacolo che reinventa la didattica sul palco e a scuola.

(Unioneonline)

