Ilary Blasi sposa Bastian Müller, il sì a settembre: nozze in Costiera AmalfitanaLa conduttrice e l’imprenditore tedesco hanno scelto la suggestiva cornice di Ravello: un evento organizzato all’insegna della riservatezza
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«Dicono che il secondo sia anche più bello». Lo aveva detto Ilary Blasi con gli occhi sognanti, immaginando il matrimonio che prima o poi avrebbe voluto celebrare con Bastian Müller e che adesso, dopo il divorzio da Francesco Totti diventato ufficiale lo scorso 6 luglio, ha anche una data: 13 settembre. Sarà riservato, lontano dai riflettori, l'esatto opposto del primo “sì” con Er Pupone, maxi evento televisivo seguito da milioni di italiani.
La favola
Chi lo avrebbe detto, vent’anni fa. Totti e Ilary, Ilary e Totti, coppia inossidabile, simbolo di un'epoca in cui le cronache rosa spadroneggiavano senza troppi confini. Si erano conosciuti all’inizio degli anni Duemila: lui già bandiera della Roma, si era invaghito di quella giovanissima showgirl lanciata da “Passaparola”. La corteggia a lungo finché lei cede. Il 19 giugno 2005 il matrimonio spettacolare, trasmesso in diretta a Roma dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Poi i figli Cristian, Chanel e Isabel, e per anni la famiglia Totti-Blasi è una certezza. Vacanze, eventi, fotografie, una totale (apparente) immunità alla pressione dei riflettori.
La separazione
Ma qualcosa si rompe. Prima le indiscrezioni, poi le smentite, le nuove indiscrezioni e l'entrata in scena di Noemi Bocchi. A febbraio 2022 allo Stadio Olimpico si gioca Roma-Genoa e la flower designer, il cui nome era già spuntato sui giornali, viene notata nella stessa tribuna dell'ex numero dieci giallorosso, appena due o tre file di distanza. Solo questione di tempo, la relazione con Totti viene ben presto confermata. Da quel momento per Totti e Ilary comincia una seconda storia, molto meno romantica.
La battaglia
La rottura approda nelle aule di tribunale e sul tavolo finiscono i figli, la villa all’Eur, il centro sportivo della Longarina, la collezione di borse e scarpe firmate di lei e i famigerati Rolex di lui. Una commedia all'italiana che ingolosisce il gossip, fa soffrire i diretti interessati, ma non si gioca soltanto davanti ai giudici. Ilary prende la parola e nel 2023, dopo mesi nei quali il matrimonio viene radiografato in tutti i modi, arriva su Netflix con la sua versione dei fatti nel docufilm “Unica". E l’anno dopo la consolida con l’autobiografia “Che stupida”, uscita per Mondadori.
La nuova vita
E poi, nel pieno della bufera, a fine 2022, il primo sguardo con Bastian. Ilary è nella lounge di un aeroporto in attesa dell'imbarco di un volo quando l'imprenditore tedesco, che non ha idea di chi abbia davanti, attacca bottone. Nasce una storia d'amore che culmina a febbraio di quest'anno con un (gigantesco) anello. E rieccoci al matrimonio, raccontato nei dettagli dal giornalista Gabriele Parpiglia. Appuntamento a Villa Cimbrone, storica dimora di Ravello, affacciata sulla Costiera Amalfitana. Tanti i vip tra gli ospiti, come Michelle Hunziker e Silvia Toffanin. E dopo il matrimonio blindato niente luna di miele: ad aspettare Ilary ci sarà il “Grande Fratello Vip”. Anche per Noemi Bocchi si aprono le porte della tv (sarà tra i concorrenti di “Ballando con le stelle”) ma per Ilary caso chiuso. Le nozze si avvicinano e se ha imparato che nella vita le favole non esistono, forse, almeno stavolta, il finale può essere diverso.