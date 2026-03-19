Ispirata a cult come South Park e Rick & Morty, la sitcom utilizza il linguaggio dell’animazione per sviscerare dinamiche relazionali tossiche e grottesche ma tremendamente vicine al vero. Si intitola “Arturo & Teresa” la nuova sitcom animata per adulti di Fry J. Apocaloso debutta venerdì 27 marzo alle 19, al Cityplex Moderno di Sassari, con la proiezione dei primi due episodi in anteprima assoluta.

Già noto per la realizzazione di lavori di forte impatto come “Preti in Mano”, “Rikkardo’s Tales” e i videoclip per Elio e le Storie Tese, il poliedrico regista sassarese stavolta ha voluto provocare il pubblico con 10 episodi che descrivono la "peggiore coppia italiana": lui scontroso, insensibile e ossessionato dal calcio; lei docile, ingenua e fin troppo accondiscendente.

«Arturo & Teresa non promette di piacere a tutti – dichiara Apocaloso – ma promette di non lasciare indifferenti». Realizzata in totale indipendenza, la serie si avvale della collaborazione di professionisti del calibro di Luca Tuveri (character design), Claudia Cocci (background), Erica Meloni (rigging) e Pier Piras (musiche).

L’iniziativa è organizzata con il supporto di Sardinia Film Festival, Abetone, Peko Neko e la collaborazione della Fondazione Sardegna Film Commission e Abetone Arti.

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