Bella notizia per il cinema sardo e non solo.

Il regista horror sassarese Alfredo Moreno, 47 anni, sbarca nuovamente negli Stati Uniti, dove ha già vinto diversi premi.

Il suo film corto-horror "Resurrection", dal 10 maggio al 20 giugno prossimi, sarà proiettato nelle sale di 11 località della California, tra le quali da Los Angeles, Palm Spring, San Francisco e Sacramento. Tutte già sold out per l'occasione.

"Un'immensa soddisfazione - commenta Alfredo Moreno -. Gli americani amano il mio genere, ma nei miei horror non c'è mai il sangue. Solo il male è sempre presente. In ‘Resurrection’ la bambina protagonista esce dall'orfanotrofio, va nella sua vecchia casa di famiglia a Villa Pozzo e sente strane presenze del male. Ma il male è proprio lei".

"Resurrection" nel 2021 ha vinto il festival (genere horror) di Los Angeles, ma anche altre pellicole di Alfredo Moreno hanno avuto riconoscimenti internazionali, come "Eyes" e "The Chosen". Dopo le proiezioni americane Alfredo Moreno volerà in Scozia, per girare il suo prossimo film, intitolato "Intruder".

Trama top secret. Genere naturalmente horror. Tra gli attori protagonisti i sardi Maurizio Pulina e Antonello Pala.

