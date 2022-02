Puntata speciale di Monitor, giovedì 24 febbraio alle 21, in diretta su Videolina.

Al centro dell’approfondimento la storia di Marcello Acciaro, 60 anni, medico e dirigente sanitario. Nell’ottobre del 2020 ha “preso” il Covid e ha rischiato di morire. Giorni, settimane, mesi difficilissimi. Una lunga degenza e una faticosa riabilitazione. Poi la rinascita e la scelta di raccontare la sua esperienza.

Il libro “gli è scoppiato dentro”, come ha scritto nell’introduzione.

La copertina del libro

Il suo racconto è quello di tante altre persone che hanno incrociato questo virus, hanno sofferto e lottato come lui. La dedica è a chi ha combattuto il Covid, a chi ha vinto ma soprattutto a chi ha perso. L’Unione Sarda ha scelto di pubblicare il suo libro, per non dimenticare due anni drammatici.

Ospiti della puntata saranno Marcello Acciaro, direttore generale Asl Olbia, e Sergio Babudieri, direttore Microbiologia Aou-Sassari. Con Simona De Francisci e Lorenzo Paolini, condirettore e direttore editoriale de L’Unione Sarda.

