Riapertura totale al pubblico per il teatro Lirico di Cagliari.

L’appuntamento è per giovedì 28 e venerdì 29 ottobre (alle 20.30), con il concerto dell’orchestra diretta dal maestro Dmitri Jurowskisi.

Le due serate, dal titolo “Il Lirico al 100%”, sono il quinto appuntamento della rassegna “Autunno in musica 2021”. Il programma musicale prevede: Ouverture in do minore per Genoveva, op. 81 di Robert Schumann; Suite n. 4 in Sol maggiore “Mozartiana” op. 61 di Pëtr Il’ič Čajkovskij; Seconda Sinfonia in la minore op. 55 di Camille Saint-Saëns.

La Genoveva op. 81 è una delle tre composizioni per il teatro musicale, insieme alle musiche di scena per il Manfred di Byron e alle Scene per il Faust di Goethe, che Robert Schumann scrisse nel 1847 e di cui l’ouverture resta una delle parti più apprezzate e riuscite per il carattere prettamente romantico e per la completezza, in sintesi, di tutti i temi del dramma musicale.

La Suite n. 4 in Sol maggiore viene composta nel 1887 ed è nota con il titolo di Mozartiana che le diede lo stesso Pëtr Il’ič Čajkovskij, in omaggio al genio di Salisburgo e in occasione del centesimo anniversario della prima di Don Giovanni del 1787. Si tratta dell’orchestrazione di 4 brani meno noti di Mozart che, attraverso il suo lavoro, Čajkovskij desiderava far conoscere ed apprezzare meglio.

La Seconda Sinfonia in la minore, composta nel 1859 da un ventiquattrenne Camille Saint-Saëns, venne eseguita per la prima volta il 25 marzo 1860 a Parigi e salutata da un ampio successo di pubblico e critica che ne esaltò il carattere schiettamente innovativo sia nella forma che nella struttura musicale.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo.

Il teatro Lirico di Cagliari riapre, dunque, interamente al pubblico la sala e tutti i foyer (solo in occasione di questo concerto si devono escludere le prime quattro file di platea per consentire il giusto distanziamento fra pubblico e complesso orchestrale, dal momento che quest’ultimo sarà posizionato allo stesso livello della platea) e assicura un pieno ritorno alla normalità dopo i giorni più difficili dell’emergenza da Covid-19.

La rassegna “Autunno in musica 2021” propone 30 serate di spettacolo (fino al 23 dicembre), suddivise in 3 concerti sinfonico-corali e 2 concerti sinfonici (tutti replicati il giorno successivo), 1 balletto (7 recite) e 2 opere liriche (7 recite), titoli inconsueti ma certamente graditi che vengono eseguite in due nuovi allestimenti.

L’accesso in teatro è consentito esclusivamente agli spettatori muniti di certificazione verde (Green Pass), fatti salvi i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti sulla base di un’idonea certificazione medica che il personale di sala ha l’obbligo di verificare.

Per consentire di svolgere i servizi di verifica in tempo utile per l’inizio dello spettacolo, il pubblico potrà presentarsi all’ingresso con un congruo anticipo (l’apertura è prevista a partire da 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo).

