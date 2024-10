“About Bach”, su musiche di J. S. Bach, è il quinto appuntamento in cartellone dell’edizione 2024 della rassegna musicale “Il Filo Rosso”, organizzata dalla Polifonica Santa Cecilia Onlus della presidentessa Denise Gueye. Sabato alle 20.15 nella chiesa di San Pietro in Silki di Sassari: si esibirà il gruppo vocale “Laeti Cantores” di Cagliari diretto da Mario Fulgoni. Ingresso gratuito.

In attività effettiva dall’agosto 2000, il gruppo vocale “Laeti Cantores” vanta un repertorio che spazia dalla polifonia sacra e profana del XVI secolo alla musica contemporanea. Grazie alla collaborazione stabile con il maestro Mario Fulgoni che da diversi anni svolge nel gruppo attività di formazione e direzione, ha intrapreso lo studio di opere di musicisti quali Bach, Buxtehude, Monteverdi, Mozart, Brahms, Schumann, Telemann e lo studio del canto popolare, approfondendo gli aspetti della vocalità, dell’interpretazione e della prassi esecutiva.

Il concerto - all’organo il maestro Francesco Bianco - prevede l’esecuzione del monumentale mottetto “Jesu, meine Freude” , l’unico a 5 voci, diviso in ben undici movimenti. A seguire il mottetto “Lobet den Herrn alle Heiden”.

