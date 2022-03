Dopo il grande successo di Jeff Ballard, arriva a Cagliari per un concerto in esclusiva regionale lo straordinario vibrafonista tra i più talentuosi della scena contemporanea internazionale, Marco Pacassoni, il nuovo atteso protagonista di The Jazz Club Network 2022, la rassegna itinerante, diretta da Massimo Palmas, organizzata dai nuovi gestori del Teatro Massimo, Cedac e Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo, presieduto da AntonIo Cabiddu, in collaborazione con Jazz In Sardegna.

Polistrumentista e virtuoso tra i più acclamati del panorama jazz si esibirà, domani, venerdì 25, e sabato alle ore 21, al Teatro Massimo in trio con Horacio "El Negro" Hernandez, batterista e stella di prima grandezza del latin-jazz mondiale, eletto "Drummer of the year" nel 1997, e Lorenzo De Angeli, bassista poliedrico e ospite dei più prestigiosi festival in Italia e all'estero.

Sul palco i tre musicisti daranno vita a un live con composizioni originali unite a rivisitazioni di brani tra i più significativi spaziando da Chick Corea, Dizzy Gillespie e Frank Zappa in un mix di stili tra jazz, fusion, swing e latin.

Premiato come "miglior talento jazz" italiano al Concorso Chicco Bettinardi di Piacenza, Pacassoni, diploma con lode al Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro e laurea in Professional Music al Berklee College of Music di Boston, è diventato una vera star della musica jazz contemporanea.

"Nascendo batterista mi sentivo limitato - racconta - e volevo scoprire anche il mondo della composizione, del pianoforte, dell'arrangiamento, dell'improvvisazione: lo strumento che faceva da tramite, tra pianoforte e batteria, è il vibrafono, una specie di pianoforte suonato con bacchette rivestite".

Quello di Pacassoni è un "contemporary jazz", un jazz contemporaneo che, come nel caso di Pat Metheny, rivela un'attitudine a una contaminazione di stili.

Ha collaborato con musicisti della caratura di Michel Camilo, Alex Acuna, Horacio Hernandez, Steve Smith, Greg Hutchinson, Chihiro Yamanaka, Malika Ayane, Petra Magoni, esibendosi nei festival più importanti del mondo e pubblicando numerosi album.

Ingresso con green pass rafforzato e mascherina FFP2 obbligatoria per tutta la durata del concerto.

L.P.

© Riproduzione riservata