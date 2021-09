L'arte che va incontro alle persone, in strada. Certo, le misure anti-Covid condizionano la XXIV edizione del Festival Internazionale di arte in strada, ma lo spirito resta inalterato come all'origine di Girovagando, ideato da Theatre en Vol e curato quest'anno insieme ad altre due celebri compagnie: Antagon theaterAKTion di Francoforte e il Teatro Nucleo di Ferrara.

Teatro Nucleo (foto concessa)

Spettacoli e performance si svolgeranno dal 9 all'11 settembre nella parte bassa dei Giardini Pubblici di Sassari, ma soprattutto in giro per il centro storico: tra Emiciclo Garibaldi e Porta Sant'Antonio, con una serie di flash mob, che come spiega l'organizzatrice Michèle Kramers “Sono l'unica maniera che ci consente di fare davvero teatro in strada, senza recinzioni”.

Le esibizioni saranno distribuite lungo quasi tutta la giornata: dalle 11.30 alle 22.

Nel gran finale di sabato ai Giardini Pubblici alle 20.30 verrà presentato “Il grande spettacolo della fine del mondo”, nuova produzione di Theatre en Vol, e alle 22 si terrà il concerto “You cannot eat money” proposto dalla cantante Daniela Pes e dal chitarrista Federico Beeside.

© Riproduzione riservata