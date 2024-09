Docenti e concertisti, il violista Andrea Vassalle e la pianista Silvia Bellani sono i protagonisti del prossimo appuntamento con “I Mercoledì del Conservatorio”, l'11 settembre alle 19 in Sala Sassu. L'ingresso è libero e gratuito.

Il programma propone la Märchenbilder op. 113, i quattro “quadri fiabeschi” scritti da Robert Schumann nel 1851 e la Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2 di Johannes Brahms del 1894, scritta originariamente anche per clarinetto. Meno nota ma affascinante è la Sonata in fa maggiore op. 11 n. 4, composta dal tedesco Paul Hindemith del 1919.

Andrea Vassalle dal 2016 è stato invitato regolarmente dall’Orchestra su strumenti originali del Teatro alla Scala di Milano. Ha inciso per le etichette Naïve, Brilliant classics, Glossa, Passacaille. Ha fondato il Quartetto delfico, quartetto d’archi su strumenti originali.

Silvia Bellani si è esibita in Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Bulgaria, Stati Uniti, Thailandia per importanti istituzioni musicali, fra cui Carnegie Hall di New York, Italian Festival di Bangkok, Edinburgh Music Society, Ilams di Londra, Teatro Olimpico di Vicenza, Unione musicale di Torino. È vincitrice di numerosi premi solistici e in duo pianistico.

