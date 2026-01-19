Il dolore di Stefano De Martino: è morto papà Enrico, anche lui ex ballerinoAveva 61 anni, da tempo era affetto da una grave malattia
Un grave lutto ha colpito il ballerino e presentatore Stefano De Martino: è morto il padre Enrico, 61 anni. Era malato da tempo, a quanto si apprende, ma negli ultimi giorni si erano aggravate le sue condizioni fino al decesso a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.
Anche Enrico De Martino è stato un ballerino professionista, era nel corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli ed è stato lui a trasmettere l’amore per la danza al figlio Stefano. «Anche se non voleva farmi ballare», aveva rivelato il conduttore di “Affari tuoi” a Bruno Vespa.
Per portare qualche soldo a casa Enrico aveva lavorato nel Bar Stella del nonno materno, a Torre Annunziata, lo stesso che poi ha dato il nome ad un programma condotto da De Martino sulla Rai. Negli ultimi anni gestiva delle attività di ristorazione.
