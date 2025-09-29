Un musicista sardo ai vertici della classifica internazionale. Il deejay e producer Sandro Puddu è in classifica Beatport (piattaforma specializzata in musica dance elettronica, funky house e musica di diversi generi) e si appresta a vivere una stagione ricca di novità e progetti di alto livello. «La continua ascesa degli ascolti su Beatport è una grandissima soddisfazione», dice Puddu, presentando i suoi prossimi progetti: «In autunno e inverno sarò ospite con i miei deejay-set in diversi locali all’estero».

A dimostrazione che il successo internazionale non accenna a fermarsi. L’artista isolano, originario di Macomer, gestisce inoltre la Dj School ad Alghero presso l’Accademia del suono “Augusto Mordenti”. Il suo studio “Clarissa” («Il nome di mia figlia», dice) è un punto di riferimento per i lavori di master realizzati da alcuni tra i più importanti nomi della musica italiana, con i quali stanno nascendo diverse collaborazioni per l’organizzazione dei concerti.

