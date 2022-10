Dal palco al contatto diretto col pubblico, giovani spettatori in delirio per la manifestazione musicale di Jazz Alguer Mediterrani, il concorso per giovani band che si è concluso ieri a Lo Quarter ad Alghero. Angelo Pauz, cantante rap che da Porto Torres ha diffuso la sua musica tra i giovani dell’Isola e non solo, accompagnato dalla voce di Irene Sotgiu ha vinto la quinta edizione del contest aperto alle formazioni musicali dei Paesi che si affacciano nel Mediterraneo.

Sul palcoscenico anche le altre due band finaliste con il loro showcase di quindici minuti: Gionta e Trigariu. Ai vincitori una borsa di studio da destinare esclusivamente ad attività di formazione e crescita artistica, corsi di specializzazione, produzione e pubblicazione di un disco.

“Sono ancora incredulo ed emozionato, ma la vita è bella, perché quando meno te lo aspetti ti riserva delle grandi sorprese”, sono le parole dell’artista Pauz. L’evento si inserisce nella rassegna che si svolge dal 30 aprile al 25 novembre ad Alghero. Tra i nomi di spicco nel cartellone di Jazz Alguer, artisti che si sono esibiti e altri che ancora si preparano a salire sul palco: Paolo Fresu con Rita Marcotulli e Jaques Morelenbaum, la violinista Anais Drago, i Neri Per Caso, Simona Bencini, la cantante americana Denia Ridley e le inglesi Jill Saward e Sarah Jane Morris con Nick The Nightfly.

© Riproduzione riservata