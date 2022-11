Al via da questa sera la due giorni del 51esimo concorso nazionale di cinematografia “Villa di Chiesa”. Organizzato dal “Cineclub Iglesias” in collaborazione con l’assessorato della Cultura e Spettacolo del Comune d’Iglesias, il teatro Electra in piazza Pichi ospiterà un evento che vedrà la partecipazione di diversi autori provenienti da tutte le parti d’Italia.

Il concorso (suddiviso nelle due sezioni “soggetto” e “documentari”) prevede la proiezione di 11 filmati fra quelli selezionati dall’associazione, più altre pellicole “fuori concorso”: "Fra queste ultime un filmato sul Cammino di Santa Barbara - spiega il presidente del Cineclub Iglesias, Marco Eltrudis - un omaggio all’ideatore del progetto Giampiero Pinna, scomparso di recente”.

In gara per concorrere al premio finale anche gli iglesienti Davide Contu con un video intitolato “Pax”, Gianni Persico con “Requiem per Giuseppe Sartorio”, Christian Castangia con “L’eccidio” e gli alunni dell’istituto Comprensivo Pietro Allori con “La mia Terra”.

