Dopo 12 anni di musica, amicizia e successi, Nicola Nite, storico frontman dei Tazenda, ha annunciato il suo ritiro dalla band. Una decisione sofferta e meditata, come spiega lo stesso artista, che segna una svolta significativa per il gruppo e per i fan.

«Devo ritirarmi dal ruolo di frontman. Coscientemente e a malincuore, mi trovo costretto a fare questa scelta che mai, e sottolineo mai, avrei pensato di dover prendere. Non c’è una frattura, né conflitti interni: il problema sono io», ha dichiarato Nicola Nite in una nota ufficiale. L’artista ha raccontato come gli ultimi due anni di tour siano stati particolarmente difficili per lui, descrivendo una fatica «strana, profonda, scoraggiante e ingiustificata».

Nonostante la tristezza per questa decisione, Gigi Camedda e Gino Marielli, membri storici della band, hanno voluto ribadire il loro sostegno a Nicola, sottolineando l’importanza del suo contributo nella storia dei Tazenda. «L’amicizia ci stringe il cuore nella tristezza, ma siamo consapevoli della responsabilità nei confronti della nostra storia e dei fan. I Tazenda continueranno il loro viaggio, con coraggio e un pizzico di follia, fedeli alla loro cifra stilistica e alla loro missione di rappresentare la Sardegna attraverso la musica».

Per i fan, l’addio di Nite è un momento di grande commozione, ma anche l’inizio di una nuova fase. I Tazenda, infatti, stanno già valutando diverse soluzioni per il futuro, intenzionati a mantenere viva l’eredità del gruppo, che da 37 anni rappresenta un punto di riferimento nella scena musicale italiana.

Nicola, dal canto suo, non esclude un ritorno alla musica in altre forme: «Col tempo potrei essere ancora un musicista, un artista, un autore e un produttore, ma non potrò più essere il perno principale che sostiene il lavoro del gruppo». L’annuncio segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di una nuova avventura per i Tazenda, pronti a portare avanti la loro storia con passione e determinazione.

