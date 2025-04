Dopo le tappe nella Penisola e nel nord Sardegna, il tour “Bonas Noas” dei Tazenda arriva anche a Cagliari con un imperdibile concerto in programma domani, lunedì 14 aprile, alle ore 21 al Teatro Massimo.

Una lunga assenza dal capoluogo sardo che ha creato molta attesa nei tantissimi fans della storica band fondata da Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli negli anni 80 e arrivata al successo televisivo nazionale nel 1990 grazie ad una trasmissione di Pippo Baudo su Rai 1 che ne apprezzò il sound magnetico, la voce unica dell’indimenticato Andrea Parodi e l’eccezionale carica vitale di musiche e testi.

Da allora la carriera di questo ensemble così carismatico e caratteristico non si è mai fermata raggiungendo traguardi eccezionali e arricchendosi di collaborazioni prestigiose con star assolute della musica italiana e internazionale.

Sul palco, accanto ai fondatori Gigi Camedda (voce e tastiere) e Gino Marielli (chitarre e voce), ci saranno i musicisti che da tempo accompagnano i Tazenda nei loro live: Massimo Cossu alle chitarre, Massimo Canu al basso e Luca Folino alla batteria con in più la voce femminile di Serena Carta Mantilla.

La scaletta dei concerti proporrà un viaggio attraverso la vita artistica dei Tazenda, toccando anche i temi centrali del tour.

“Bonas Noas”, che dà il titolo alla tournée, è un brano che celebra l’arte e la poesia come strumenti di risposta alle inquietudini umane.

Ci sarà spazio per “Carrasecare”, che riporta agli inizi esaltanti del gruppo nel 1988, e per una delle canzoni in limba più amate di sempre, in gara al Festival di Sanremo 1992, “Pitzinnos in sa gherra”, un capolavoro commovente che ancora oggi rimanda alle tragedie in corso tra Ucraina e Palestina.

Non mancherà “Spunta la luna dal monte”, il brano iconico cantato a Sanremo nel 1991 e accolto con straordinario calore dal pubblico: la platea dell’Ariston tributò ai Tazenda con Pierangelo Bertoli una lunghissima standing ovation e la canzone sfiorò il podio classificandosi quinta.

La stessa melodia, interpretata da un magico Mahmood, ha fatto da colonna sonora ad un prezioso, intenso e ironico monologo di Geppi Cucciari, dedicato alla Sardegna e visto da milioni di telespettatori, andato in onda su Rai 3 nel corso dell’ultima puntata di Splendida Cornice, la fortunata trasmissione condotta dalla bravissima attrice e conduttrice isolana.

E anche i Tazenda nei loro social l’hanno rilanciata facendo il pieno di like.

Lunedì saranno loro a ripercorrere, per il pubblico cagliaritano, la loro lunghissima stagione musicale: alle porte dei 40 anni l’attività dei Tazenda è ancora florida e ricca di nuovi entusiasmanti appuntamenti curati in tutti i dettagli dal figlio di Andrea, Luca Parodi, che, dietro le quinte, porta avanti la musica che rese celebre quel padre così speciale.

