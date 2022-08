Saranno i Subsonica, la storica band torinese, a chiudere nella serata di venerdì 26 agosto l’Alguer Summer Festival, il fortunato cartellone di eventi che quest’estate, grazie alla collaborazione fra la Shining Production, Le Ragazze Terribili, la Roble Factory e la Fondazione Alghero, ha portato sul palco dell’anfiteatro “Ivan Graziani” di Alghero il meglio della musica italiana.

L’attesissimo concerto, unica tappa sarda del tour estivo dei Subsonica che quest’anno celebrano il venticinquesimo anno dall’uscita del loro “Microchip Emozionale”, è il primo grande evento dell’AnnoZero Fest, il festival dedicato alla musica dal vivo, organizzato dalla Roble Factory, in collaborazione con la Fondazione Alghero.

Il celebre gruppo rock elettronico italiano si presenta al pubblico sardo con lo spettacolo “Atmosferico 2022” per il ventennale di “Amorematico”, l’album che li ha consacrati nell’Olimpo delle band italiane, terza release della band pubblicata l’11 gennaio 2002. Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, sha segnato l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo.

Il primo evento dell’AnnoZero Fest sarà una festa per celebrare il ritorno alla musica live, arricchita dall’After show della celebre producer e dj algherese Elisa Bee.

