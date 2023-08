Come già anticipato, la serie targata HBO “House of the Dragon 2” - sequel dello spin-off ispirato alla saga fantasy de “Il Trono di Spade” - non verrà condizionata nella sua realizzazione dal recente sciopero SAG-AFTRA di attori e scrittori, che di fatto sta immobilizzando la produzione dei prossimi film e prodotti televisivi negli Stati Uniti. Ciò è dovuto soprattutto al coinvolgimento di un cast prevalentemente britannico, legato a contratti di lavoro differenti da quelli americani, ma anche alle rigide leggi che vigono nel Regno Unito secondo cui non sarebbe consentito ai membri dei sindacati di scioperare in accordo con altri paesi.

Con le riprese attualmente in corso, la seconda stagione si prepara perciò a debuttare nel corso del 2024 e pare che includerà diversi nuovi volti nel suo cast. Stando infatti alle informazioni riportate dal sito Redanian Intelligence – noto anche per tutte le indiscrezioni rivelatesi spesso attendibili sulla serie Netflix “The Witcher” – i nuovi attori coi relativi personaggi pronti ad intrattenerci in questo ambizioso sequel non saranno pochi.

Innanzitutto l’attrice Amanda Collin, già vista in “Raised by Wolves”, pare sia stata scelta per interpretare Jeyne Arryn, Lady of the Eyrie, anche nota con l’espressione “Maiden of the Vale”. L’attrice Gayle Rankin, che ricordiamo per il suo ruolo in “The Greatest Showman”, dovrebbe interpretare invece Alys Rivers, descritta come "una guaritrice e residente di Harrenhal" che nel libro di George R.R. Martin “Fuoco e Sangue” gioca la parte di una strega affiliata alla Fazione Verde e spesso posseduta da visioni mistiche.

L’attore britannico Simon Russell Beale, che fra i suoi numerosi lavori è stato recentemente apprezzato anche nel cinecomic Marvel “Thor: Love and Thunder”, parrebbe coinvolto nei panni di Ser Simon Strong, castellano di Harrenhal e prozio di Lord Larys Strong, che verrà invece interpretato da Matthew Needham. Infine, il giovane Freddie Fox prenderebbe le parti di Ser Gwayne Hightower, figlio di Otto Hightower e fratello di Alicent, nonché ovviamente - per chi già conosce la prima serie - zio di Re Aegon.

Fra le altre informazioni raccolte scopriamo che la seconda stagione avrà meno episodi della precedente, ma come spiegato dalla Drama Chief di HBO Francesca Orsi in una precedente intervista, le puntate che ci aspettano - pur mancando ancora le procedure essenziali - saranno determinanti per la realizzazione di una terza stagione: «Siamo consapevoli di poter arrivare alla terza stagione più rapidamente dopo la seconda stagione, ma per il momento non vi sono decisioni ufficiali in merito perché al momento stiamo cercando di far decollare la seconda stagione, e ci stiamo concentrando principalmente su quello».

Come per il predecessore, sarà possibile seguire “House of the Dragon 2” su Sky Italia e NOW tv. E il rewatch della prima stagione potrebbe trattarsi di una valida strategia per ingannare l’attesa fino al prossimo anno.

Giovanni Scanu

