Il 2024 è stato l'anno di Tony Effe: la conferma arriva anche dalle classifiche annuali Fimi/Gfk che consacrano il suo Icon, uscito il 15 marzo scorso e quadruplo disco di Platino, l'album più venduto dell'anno. Tra i singoli in testa c'è Mahmood con Tuta Gold. In generale, il mercato musicale del 2024 si chiude con un bilancio estremamente positivo, tra dati significativi per lo streaming e un importante incremento della presenza femminile nelle classifiche Top of the Music by Fimi/GfK, che comprendono tutti i canali di vendita e di ascolto esistenti (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming).

Un anno che ha visto importanti traguardi raggiunti grazie a una maggiore diversificazione dell'offerta musicale - con l'esito, ad esempio, del riavvicinamento del pop ai gradini più alti dei diversi podi settimanali - e al ruolo sempre più centrale delle artiste italiane e internazionali. Le classifiche vedono la conferma dell'urban e una nuova avanzata femminile.

Negli album, dietro Tony Effe si piazza Geolier con Dio lo sa, seguito da Anna con Vera Baddie, che interrompe così la lunga assenza dal podio da parte di un'artista donna (l'ultima volta risale al 2018) con le sue nove settimane in vetta (miglior risultato per un artista nel 2024). Tra i Singoli Rose Villain con Come un tuono (feat. Guè) si posiziona al secondo posto, confermando la crescente presenza femminile nel panorama musicale italiano; terzo Geolier, con il brano sanremese I p' me, tu p' te. Nella chart CD, Vinili e Musicassette, Kid Yugi conquista il trono con I nomi del diavolo e Lazza si posiziona secondo con Locura; terzo è l'internazionale The Tortured Poets Department di Taylor Swift, a dimostrazione del successo globale delle artiste.

Il dato promettente sul crescente protagonismo femminile nel mercato musicale - oltre ad essere stato anticipato il mese scorso da Spotify Italia, che dal 2021 ha registrato un incremento del 110% di brani di artiste italiane inseriti in playlist editoriali internazionali - è d'altronde confermato dal numero di artiste presenti nella Top 20 Album Fimi 2024, cresciuto del 300% rispetto all'anno precedente. Prosegue anche nel 2024, inoltre, il dominio del repertorio locale, che conquista il 100% delle Top Ten Album e Singoli e ricopre l'84% dell'intera Top 100 Album (+5% rispetto al 2023).

Il 2024 ha registrato un totale di 1.749 certificazioni attribuite, suddivise tra 267 album, 7 compilation e 1.475 singoli - tra cui anche un diamante, la certificazione massima: non succedeva dal 2017 per un singolo - a testimonianza del dinamismo del mercato musicale, naturalmente guidato dal fenomeno dello streaming. Nel 2024 il segmento ha raggiunto quasi 95 miliardi di stream, comprensivi di premium e free, per una crescita complessiva del 31,1% rispetto al 2023; nell'ultima settimana dell'anno, il volume complessivo di streaming ha superato i 2 miliardi di ascolti settimanali. Un traguardo storico, poiché la soglia del miliardo era stata superata per la prima volta solo nel 2021.

Gli album con oltre 10 milioni di streaming (premium + free) sono stati 923 nel 2024 (+130 rispetto al 2023), contro i 142 album con vendite fisiche/download superiori alle 10.000 copie nel 2013, confermando il profondo cambiamento nelle modalità di consumo musicale nel corso di quest'ultimo decennio. Parallelamente il segmento fisico rimane stabile e continua a mantenere la sua rilevanza con una crescita dei vinili del 15,7% rispetto al 2023, e distribuendo in tal modo il peso dei formati: 57,8% vinili, 40,5% CD, 1,7% musicassette e altri formati fisici.

(Unioneonline)

