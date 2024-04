Alla seconda edizione di “Bosa in Rock”, manca ancora qualche settimana, ma gli organizzatori Giovanni Addis ed Enrico Cossu stanno lavorando da tempo per offrire ancora una volta tre giorni di grande spettacolo. La manifestazione con musica no stop si terrà il 30 maggio, 1 e 2 giugno nello scenario incantevole del Temo, con le band che suoneranno sulla piattaforma galleggiante ormeggiata lungo il fiume e ubicata nell’area adiacente alle vecchie concerie bosane, una location davvero unica.

Si esibiranno come sempre gran parte dei complessi rock presenti in Sardegna, ma anche ospiti di caratura nazionale ed internazionale. C’è grande attesa per gli amanti del rock che potranno anche quest’anno darsi appuntamento ed assistere ad un evento unico richiamando in Planargia il grande pubblico e soprattutto migliaia gli appassionati, provenienti non solo da ogni parte della Sardegna ma anche della penisola.

Il programma è molto interessante con decine di gruppi che si alterneranno sul palco con a disposizione un'ora ciascuno, per dare a tutti il giusto spazio e risalto.

