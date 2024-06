Col Premio Guglielmo Marconi per la comunicazione all’attore Pierpaolo Spollon e la proclamazione dei cortometraggi vincitori, si è chiusa ieri a Golfo Aranci la 14ª edizione del Figari International Short Film Fest.

Un’edizione caratterizzata dall’altissima qualità dei film in concorso e degli ospiti e dalla notevole affluenza di pubblico alle proiezioni, in spiaggia e sul lungomare di Golfo Aranci, dove si è tenuta la cerimonia finale di consegna dei premi nelle varie sezioni, secondo la selezione dei giurati, il regista e produttore bosniaco Kenan Music, direttore del festival internazionale Omladinsky Film Festival Sarajevo e del mercato di cinema breve Hvar Film Festival, il giovanissimo collega iberico Christian Aviles e gli attori italiani Michela De Rossi e Eduardo Scarpetta.

I vincitori

Best Regional “Sparare alle angurie” di Antonio Donato, a cui è andato anche il Premio Rai Cinema Channel, Best National “Agnus Day” di Giuseppe Isoni, con menzione speciale per “Foto di gruppo” di Tommaso Frangini, miglior cortometraggio di Animazione “On the 8th day” di Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois (Francia) e Best International Award al film iraniano “There is no friend’s house” di Abas Taheri.

Audience Award a “Tilipirche” del regista cagliaritano Francesco Piras e menzione speciale per il cortometraggio spagnolo “Little” di Meka Ribera, Álvaro G. Kenan Music ha voluto selezionare per la partecipazione al suo festival di Sarajevo il cortometraggio in sviluppo “Catene” di Lorenzo Gonnelli, progetto presentato durante il Figari Film Market. Tra gli altri riconoscimenti il premio come Miglior produttore alla Rosso Film di Ivan Casagrande Conti.

Infine Spollon, protagonista di molte fortunate serie tv, tra le quali “Doc – Nelle tue mani” e “Blanca”, che ha ritirato ieri sera il Premio Guglielmo Marconi, preceduto la sera prima da un altro artista del momento, l’attore e cantautore Matteo Paolillo, tra i più amati di “Mare fuori”, a cui è andato, invece, il Premio Beatrice Bracco quale migliore interprete della nuova generazione.

I restanti premi speciali, France Tv e WeShort, verranno consegnati nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata