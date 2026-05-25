La vita lenta che aiuta a riscoprire ritmi lontani, più a misura d’uomo e che spesso mancano nella frenesia della quotidianità. È il tema al centro della nuova campagna pubblicitaria di Ichnusa, che arriva in tv, radio e social dedicata a Ichnusa Metodo Lento, la nuova referenza dello storico birrificio sardo. «Ci obbligano ad andare veloci. Ma a noi gli obblighi non piacciono», recita lo spot della birra nata da una scelta precisa: dare più tempo alla fermentazione per esprimere al meglio e con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti.

Lo spot, che riflette l’anima indomita della Sardegna, in 20 secondi costruisce un contrasto netto tra l’urgenza quotidiana e un approccio che sceglie il tempo e la cura, senza forzature. Su uno schermo nero, un’onda di birra riempie lentamente l’inquadratura per poi ritirarsi, lasciando spazio a una spiaggia silenziosa e a un mare calmo. Così, il tempo diventa protagonista accompagnando lo sguardo e svelando la bottiglia della nuova Ichnusa Metodo Lento. Il metodo Lento nasce da una scelta precisa: lasciare che la fermentazione faccia il suo corso, dedicandole più tempo. Il risultato è una lager chiara con un grado alcolico di 4,3% vol. La bottiglia, trasparente, amplia la famiglia Ichnusa e si affianca alla ormai iconica Non Filtrata, creando una proposta complementare così da coprire nuove occasioni di consumo ed offrire un gusto più accessibile.

In un quotidiano che ci spinge ad andare sempre più veloci, gli italiani stanno riscoprendo il valore di un tempo ritrovato, sinonimo di una migliore qualità di vivere. Secondo un’indagine commissionata da Ichnusa ad AstraRicerche1, il 46% dichiara di aver già ritrovato il proprio ritmo e il 45% si dichiara (molto o abbastanza) soddisfatto del proprio rapporto con il ritmo della vita. Resta, tuttavia, una forte pressione sociale. Il 67% degli italiani sente che la propria vita segua una «tabella di marcia decisa dagli altri», scandita da tappe implicite imposte dalla società: studiare, lavorare, sposarsi, fare carriera. Una pressione che coinvolge soprattutto la Gen Z, dove questa percezione raggiunge l’81%. È in questo contesto che si inserisce la nuova campagna di Metodo Lento, che racconta un modo diverso e più autentico.

(Unioneonline)

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