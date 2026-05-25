L'osservazione del quotidiano, l'impatto dell'intelligenza artificiale nella vista di tutti i giorni, la famiglia. Sono alcuni dei temi che danno spunto alla tagliente ironia di Luca Ravenna, tra gli stand up comedian più quotati del momento. Sarà proprio l'isola a tenere a battesimo il nuovo tour dello spettacolo "Flamingo, che prenderà il via dal Teatro Comunale di Sassari il 13 febbraio e proseguirà su Cagliari il 15 febbraio al Teatro Massimo.

Le due date inserite nella rassegna Frequenze e promosse da ARC Suoni Diversi con Shining Production e Roble Factory. Frequenze è il progetto culturale che unisce psicologia, divulgazione scientifica, prosa, comicità e musica con l’obiettivo di costruire un polo culturale innovativo in Sardegna, capace di connettere comunità, linguaggi e identità diverse in un’unica rete regionale.

Successo con ben 35 date sold out quello della prima parte del tour di Luca Ravenna, che ha fatto staccare oltre 43 mila biglietti, con il clou a Milano dove ha richiamato 12 mila spettatori.

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