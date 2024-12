The Jazz Club Network chiude in bellezza con Glenda Del E, pianista, cantante, compositrice cubano-canadese per la prima volta in Sardegna con due imperdibili tappe del tour Q.Ban Mixology. L'appuntamento firmato CeDac Sardegna prevede due date: venerdì al Vecchio Mulino di Sassari con inizio alle 20.30 e sabato al Teatro Massimo di Cagliari con inizio alle 21.

Glenda del E sarà accompagnata da Carlos Martin alle percussioni- flicorno; Abel Sanabria al basso e Mario Del Monte alla batteria.

Nominata per un Latin Grammy Award nel 2022 per il suo album Ella, in collaborazione con la violinista venezuelana Daniela Padrón, Glenda in questi anni sta lasciando un'impronta originale e profonda sulla scena afro-latina e soul di Cuba. Nata e cresciuta tra quello che lei descrive come «il meglio dei due mondi» nella sua nativa L'Avana e la multiculturale Toronto, ha acquisito esperienza fin dalla tenera età e ha imparato, come dichiarato da lei stessa: «Quanto sia importante essere motivata da coloro che amo e ammiro di più: mia madre e mio padre».

Artista aperta a una varietà di influenze musicali diverse, dal repertorio pianistico classico e folklore cubano, fino all'hip-hop e al R&B e jazz, Glenda è riuscita ad affermarsi come una musicista versatile e di grande talento.

