Giorgio Panariello, fresco vincitore di Lol 4 e in tour nei teatri di tutta Italia, ha raccontato uno dei momenti più bui della sua carriera televisiva.

«Sono stato fermo tre anni in televisione per aver detto una parola di troppo», ha rivelato in un’intervista rilasciata nel corso del podcast di Gianluca Gazzoli.

«Negli anni '80 stavo facendo l'imitazione di Roberto Benigni su Rai1 – ricorda il comico 63enne fiorentino - c'era sul set un telefono a forma di pomodoro e con gli autori mi ero messo d'accordo: ad un certo punto sarebbe dovuto suonare il telefono e io avrei detto la mia battuta e fatto la gag».

«Suona il telefono ripetutamente ma io non riuscivo a finire la gag, quindi mi sono girato e ho detto "Madonna pomodoro", perché da noi si usa dire "Madonna" seguito poi da qualcos'altro. Tipo se ti cade il bicchiere, "Madonna bicchiere"... quel mio "Madonna Pomodoro" mi ha fermato due, tre anni. Su Rai1 non potevi dire certe cose».

(Unioneonline/D)

