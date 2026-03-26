Dopo la partecipazione al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia le prime date di “LIVE ESTATE 2026”, il tour estivo in partenza il 9 maggio 2026.

Gli appuntamenti estivi anticiperanno “LIVE TEATRI 2026”, la tournée nei principali teatri italiani prevista tra ottobre e novembre.

Tra le tappe c’è anche un doppio appuntamento in Sardegna: il 18 luglio in località Tanca Idda a Orosei, il 18 settembre chiusura ad Arzachena in località Tanca di Lu Palu.

Si parte il 9 maggio da Piazza Milite Ignoto a Pratola Peligna (L’Aquila), per poi proseguire l’11 maggio a Melilli (Siracusa), al Festival Terrazza degli Iblei in Piazza San Sebastiano. Il tour continuerà il 4 luglio a Palermo, il 5 luglio a Catania, il 10 luglio a Mirano (Venezia) per il Mirano Summer Festival, il 25 luglio a Carovigno (Brindisi) all’Arena 30/40 e il 15 agosto a Gioiosa Marea (Messina), in occasione del Ferragosto Gioiosano in Piazza Cavour.

Nato in Friuli 57 anni fa, cresciuto a Brescia, metà del cuore di Renga è sardo grazie a papà Salvatorico, scomparso nel 2020 a 91 anni, che da Tula si era arruolato giovanissimo nella Guardia di Finanza e si era poi trasferito a Muggia. Ed è qui che nacquero i gemelli Pierfrancesco e Paola Renga.

Renga è stato tra i protagonisti dell’ultimo Sanremo, una partecipazione che ha aperto una nuova fase nella storia del cantautore che ha da poco firmato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

(Unioneonline/D)

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