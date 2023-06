Sarà Fiore Nero, il tributo ai Nomadi, ad aprire ufficialmente, sabato 1 luglio, l'estate chiaramontese 2023.

Ciò, spiegano dall'amministrazione comunale del paese dell'Anglona, «segna l'inizio di una stagione ricca di divertimento e intrattenimento per tutta la comunità. Ma le buone notizie non finiscono qui. In collaborazione stretta con le associazioni locali, abbiamo lavorato per offrirvi un calendario ricco di eventi che daranno nuova linfa all'estate chiaramontese e faranno rivivere il cuore del nostro paese».

«Nei prossimi giorni, pubblicheremo il calendario ufficiale completo, con tutte le date e i dettagli delle manifestazioni che avrete l'opportunità di godere - concludono gli amministratori -. Saranno momenti di condivisione, cultura, divertimento e tradizioni, tutto all'insegna della rinascita di Chiaramonti. L'amministrazione comunale ha posto una grande importanza nell'organizzazione di queste manifestazioni, perché sappiamo quanto sia fondamentale per la vita della comunità e per far rivivere Chiaramonti nella sua piena vitalità».

© Riproduzione riservata