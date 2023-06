Si è conclusa la conferenza stampa del “Filming Italy Sardegna Festival”, importante festival cinematografico e televisivo che si terrà da oggi a domenica 25 giugno, al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, ormai giunto alla sesta edizione.

La conferenza si è tenuta nella Sala Anfiteatro della Regione Sardegna a Cagliari, alla presenza dell’assessore al Turismo Gianni Chessa, l’organizzatrice del festival Tiziana Rocca, e alcuni tra gli artisti che parteciperanno alla manifestazione.

Dopo i ringraziamenti di rito alle varie istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, sono intervenuti alcuni tra gli ospiti che vedremo nei prossimi giorni. Un saluto via messaggio all’organizzatrice, da parte del ministro del Turismo Daniela Santanchè, che oggi non poteva essere presente, ma che ha voluto manifestare l’importanza che questo genere di eventi hanno per la nostra regione e l’Italia in generale.

Scambio divertente di battute tra Tiziana Rocca, con il regista Fausto Brizzi e l’attore Ricky Memphis. C’era Lodo Guenzi dello Stato Sociale che, con la sua partecipazione al recente film di Pupi Avati, partecipa al festival in veste di attore. Francesca Chillemi madrina del festival, splendida come sempre, ricorda quanto sono belle le isole italiane, essendo siciliana.

Gabriele Lavia racconta di quando ieri si è perso dentro il resort e ha incontrato casualmente la leggenda del cinema Christopher Walken, e di come pensava stesse sognando. Alessandro Nivola, nipote del celebre scultore Costantino, ricorda con affetto le sue estati trascorse in Sardegna ad Orani con i cugini, e di come approfitterà a festival concluso per fare un tour della regione.

Claudia Gerini, in qualità di presidente della giuria dei cortometraggi, si dice estasiata di tornare per la quarta volta a questo evento. Infine il regista Volfango De Biasi, che ieri ha presentato in anteprima il film “Un matrimonio mostruoso”, afferma quanto sia importante vedere i film al cinema, e si dice riconoscente per la recente opportunità dei film scontati col “Cinema in festa”. Tra gli ospiti stranieri anche Dennis Quaid, Daniela Melchior dall’ultimo Fast and Furious, e Dominic West, il Principe Carlo di The Crown.

Tante altre star sono in arrivo tra stasera e domani, per questi giorni dal sapore internazionale, occasione importante di scambio tra cinema e televisione, e attori nazionali e d’oltreoceano.

