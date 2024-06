Ancora una grande voce della musica italiana ha impreziosito la quarta giornata del Filming Italy Sardegna Festival, la kermesse diretta da Tiziana Rocca svoltasi nel week end tra Cagliari e il Forte Village, grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Sarda, della Fondazione di Sardegna, di Rai Cinema e di tanti enti e istituzioni che hanno consentito l’arrivo nell’Isola di un numero così elevato di star italiane e straniere del piccolo e grande schermo.

Protagonista sul palco è stata la cantautrice di origine sarda Bianca Atzei, interprete dalla voce graffiante e dal timbro unico, sulla cresta dell’onda da oltre 10 anni con partecipazioni a Sanremo e collaborazioni prestigiose.

Da poco è diventata mamma e, preceduto dal singolo “Discoteca”, ha sfornato il mese scorso il nuovo lavoro in studio intitolato come il suo anno di nascita, “1987”.

Proiettato negli anni ‘80, proprio come la nuova immagine di Bianca, i tanti fan dell’artista milanese con la Sardegna nel cuore troveranno, nelle 8 canzoni incise e prodotte da Diego Calvetti al Platinum Studio di San Gimignano, la voglia di ripartire, di farsi ascoltare, di colpire ancora con il suo graffio che cattura le emozioni più profonde.

Per Bianca Atzei è stato un ritorno in quella che è la costola italiana del Filming Los Angeles, una rassegna che in sette anni ha conquistato la scena dei Festival nazionali collocandosi nel gotha delle manifestazioni più prestigiose dopo la Mostra del Cinema di Venezia e la Festa del Cinema di Roma.

Chi aspettava i suoi grandi successi non è rimasto deluso: la sua interpretazione di “Ora esisti solo tu”, splendida canzone di Kekko Silvestre dei Modà, finalista a Sanremo nel 2017, ha entusiasmato una platea sold out di personaggi celeberrimi, appassionati giunti da ogni parte dell’Isola e tantissimi studenti del progetto dell’Università di Cagliari “Cinema Academy” diretto dal docente della Facoltà di lettere Massimo Arcangeli.

Ora Bianca Atzei ha tanti progetti con la promozione del nuovo disco e un tour nazionale che le sta regalando enormi soddisfazioni per l’incredibile quantità di pubblico che accorrono da nord a sud dello Stivale per applaudirla.

Già stasera l’artista con la Sardegna nel cuore sarà a San Giovanni Rotondo e nei prossimi giorni a Forte dei Marmi, mentre approderà nell’Isola il 5 luglio, a Nuragus, per la gioia dei fan.

