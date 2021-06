"Tre piani" di Nanni Moretti sarà in concorso per la Palma d'oro al 74esimo festival di Cannes, in programma dal 6 al 17 luglio.

L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina a Parigi alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

"Tre piani” è l'adattamento dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, edito in Italia da Neri Pozza. Tra i protagonisti della piccola, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher.

Sono 24 i film in concorso in questa edizione.

Quest’anno la giuria del festival sarà presieduta dal regista afroamericano Spike Lee.

