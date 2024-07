Tre giorni di musica, cabaret e divertimento nella cornice naturale della piazza Eroi dell’Onda in occasione della Festa dei Muratori, la manifestazione organizzata a Porto Torres dal Comitato Madonna degli Angeli, patrona dei muratori, in collaborazione con il Comitato dei Pescatori. Dal 2 al 4 agosto sarà un weekend ricco di ospiti, cantanti e comici che animeranno le serate all’insegna della buona musica.

Sarà anche l’occasione per ricordare indimenticati concittadini, alcuni scomparsi di recente, a partire dal pugile Marco Satta Giannichedda, e ancora Massimo Zirulia, Roberto Porcheddu e Aldo Di Vuolo. Si comincia venerdì 2 agosto alle 18 con la santa messa presso la basilica di San Gavino in onore dei muratori, seguita poi dalla processione.

Alle ore 20 il concerto live con il cantante “Bandito” seguito dall’esibizione sul palco della cantante Maria Luisa Cherchi. Sabato 3 agosto aprirà la serata (ore 20) Daniel Dj di Italia’s got talent che, al termine, lascerà spazio alla band rock turritana dei Blackboard. Ospite speciale il comico Alvaro Vitali, noto per le sue gag sul personaggio Pierino, e la signora Agnese altra artista di cabaret.

Domenica sarà la volta di Ramos deejay, in apertura alle 20, seguito da un Party anni ’90 con Carolina Marquez e Paps. Chiude la serata Omar deejay. A presentare gli artisti nel lungo weekend sarà Beniamino Pistidda.

«Anche quest'anno, come per i precedenti eventi, - dicono gli organizzatori - con non pochi sacrifici abbiamo realizzato tre giorni di festa, con il solo contributo delle imprese e dei cittadini turritani, in collaborazione con il comitato dei Pescatori».

