Lungo weekend di Ferragosto a Castelsardo all’insegna della tradizione. Si comincia domenica 13, con il concerto di Maria Giovanna Cherchi e si conclude mercoledì 16 con la serata di liscio in piazza la Pianedda, passando per lo spettacolo anni ’90 show di Carolina Marquez e la notte dei fuochi pirotecnici dal Castello dei Doria.

L’amministrazione comunale e la Proloco di Castelsardo propongono il concerto dell’amatissima cantante sarda Maria Giovanna Cherchi che presenterà i suoi cavalli di battaglia insieme a “Sirena”, la sua ultima fatica musicale, un assortimento di undici tracce fortemente caratterizzate da una formula etno-pop, nato dopo una gestazione di tre anni attraverso il periodo della pandemia e che rappresenta un ritorno alle radici, restando sempre al passo con i tempi. Il disco contiene anche un duetto con Fausto Leali e il Black Soul Gospel Choir nel “Deus ti salvet Maria”.

Mercoledì 15 sarà invece la passione per gli anni ‘90 a farla da padrone. Sul palco della piazza Nuova salirà Carolina Marquez, la regina della disco dance, che ha esordito in Italia nel 1997 con il suo primo singolo, S.E.X.O., diventato subito una hit e che l’ha portata a diventare una delle figure più importanti della scena dance italiana. Negli anni Novanta ha scalato le classifiche italiane ed europee posizionandosi nei Top Ten dei tormentoni estivi e, negli ultimi anni propone pezzi remixati, in collaborazione con DJ Matrix e Gabry Ponte.

Allo scoccare della mezzanotte i fuochi d’artificio illumineranno il cielo estivo dalle terrazze della fortezza dei Doria, disegnando di luci e colori nella più attesa fra le notti d’estate.

Mercoledì 16, la "tre giorni” di Ferragosto si conclude con la serata di ballo in piazza accompagnata dalla musica del maestro Gianluca Pittalis, un musicista di alto livello ed un talentuoso intrattenitore che, con la sua la fisarmonica coinvolgerà i presenti in scatenati balli di gruppo e liscio a volontà.

