Sullo sfondo il tunnel della risonanza magnetica, in primo piano le dita in segno di vittoria. Fedez aggiorna così i fan, in una story su Instagram, sulle sue condizioni di salute a poco più di sei mesi dall'intervento per il tumore neuroendocrino al pancreas.

"Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi", le parole del rapper, che poche ore prima, sempre dai suoi profili social, aveva scritto: "Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes".

Sin dallo scorso marzo, quando è stato operato per rimuovere il tumore, Fedez ha sempre tenuto aggiornati i suoi follower sui social raccontando la malattia, la convalescenza e confessando tutte le sue paure.

Anche l'ultimo esame istologico aveva avuto un esito positivo, e questo fa sperare che il peggio sia ormai alle spalle.

"È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È il tumore di Steve Jobs, per intenderci", aveva spiegato Fedez a pochi giorni dall'intervento, sottolineando quanto si sentisse fortunato.

"Il tumore non ha preso i linfonodi” aveva raccontato dopo la delicata operazione al San Raffaele di Milano, “al 90% va tutto bene, devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo d'intestino".

"Non avevo micro metastasi", aveva anche raccontato Fedez spiegando così di non aver dovuto fare ricorso alla chemioterapia. “La fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire 'tanto culo'....”.

