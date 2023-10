Dimissioni non ancora in vista, almeno non oggi, per Fedez, ricoverato da giorni per due ulcere nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano.

Il rapper milanese, secondo quanto riporta il Corriere, ieri è stato nuovamente operato a causa di una perdita di sangue, che ha reso poi necessaria un’altra trasfusione. Per il momento dunque resta in ospedale.

Venerdì la notizia del ricovero, con la moglie Chiara Ferragni che era immediatamente tornata a Milano da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week. Poi l’aggiornamento social: «Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti – aveva scritto il rapper -. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita».

L’anno scorso gli è stato asportato un tumore al pancreas, un intervento molto impegnativo. La lesione gli si è formata vicino alla parte suturata al termine di quella complicata operazione: un evento, a quanto dicono i sanitari, piuttosto raro.

