Una sarabanda giocosa e pasticciona dove i personaggi delle fiabe si fondono e confondono. Sabato e domenica alle 18 l'Astra di Sassari ospita "Biancarentola E Cappuccino – Il Frullafiabe (Parte II)" nuova produzione della compagnia La Botte e il Cilindro. Lo spettacolo è inserito nella 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”, l’unica vera stagione dedicata al teatro per ragazzi in Sardegna organizzata dalla compagnia sassarese.

Lo show è firmato da Luca Dettori per la regia di Daniela Cossiga e Antonella Masala, che sono anche sul palco insieme ad Antonello Foddis. Disegno luci Paolo Palitta, scenotecnica e fonica Michele Grandi.

La storia è ambientata nel Bosco delle Fiabe dove c’è sempre un gran via vai… soprattutto la domenica sera. Se però a raccontare le storie è un arzillo nonnetto un po’ smemorato e facilmente confuso, allora tutto può succedere. Così il bosco si trasforma in un castello, i sentieri si intrecciano come in un labirinto, le fiabe più celebri si mescolano in un turbinio di sorprese. In questo secondo capitolo di Biancarentola e Cappuccino, tornano i celeberrimi personaggi delle favole da Cenerentola alla Bella Addormentata, dal Gatto con gli Stivali alla Bella e la Bestia, con incursioni nel mondo di Biancaneve e persino di Re Artù! Ma anche questa nuova edizione abbandona le versioni tradizionali ,qui le trame si stravolgono, si ribaltano, si confondono e i protagonisti si ritrovano catapultati nelle storie dei loro celebri “colleghi”. Il risultato? Un esilarante intreccio teatrale in cui tre soli attori danno vita a decine di personaggi con cambi di costume fulminei, ritmo incalzante e comicità assicurata. Un’ora abbondante di fantasia, sorprese e puro divertimento per grandi e piccini.

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